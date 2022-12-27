Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.09 km olarak kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2022 Salı, 21:22
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.15'te yaşanan depremin derinliği ise 8.09 km olarak kaydedildi.

 

 


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