Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.09 km olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.15'te yaşanan depremin derinliği ise 8.09 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 27, 2022
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2022-12-27
Saat:21:15:06 TSİ
Enlem:37.428 N
Boylam:37.171 E
Derinlik:8.09 km
Detay:https://t.co/RV4XGLLsJ9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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