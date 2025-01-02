Oyuncak fabrikası yangını 21 saat sonra söndürüldü!
Lüleburgaz'da bulunan oyuncak fabrikasında dün çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 21 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada bazı bölümler kullanılamaz hale geldi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde dün oyuncak fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye müdahalede bulundu.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 21 saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü.
BAZI BÖLÜMLER KULLANILAMAZ HALDE
Üretim ve depo bölümlerinde çatıda çökmelerin yaşandığı fabrikanın depo, üretim ve idare bölümleri kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: #fabrika #Kırklareli #oyuncak #Yangın
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü peynir markası marketlerden toplatılıyor
- ‘Ey kafirler, yenileceksiniz!’
- Listeden kaldırdıkları ortaya çıktı!
- ATM'lerde yeni dönem resmen başladı
- Yeşim Salkım'dan Acun Ilıcalı'ya büyük rest
- Araç kalabalığın arasına daldı!
- İktidar ‘trollerinin’ ortaya attığı ifade kaygı yarattı
- 10 kişiyi öldüren saldırganın kimliği açıklandı!
- Yılbaşı gecesi ‘noel baba’ dehşeti
- Uçağına en sıkı müdavimi kim oldu?