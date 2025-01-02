Oyuncak fabrikası yangını 21 saat sonra söndürüldü!

Yayınlanma: 02.01.2025 - 10:01

Güncelleme: 02.01.2025 - 10:01

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde dün oyuncak fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye müdahalede bulundu.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 21 saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü.

BAZI BÖLÜMLER KULLANILAMAZ HALDE

Üretim ve depo bölümlerinde çatıda çökmelerin yaşandığı fabrikanın depo, üretim ve idare bölümleri kullanılamaz hale geldi.