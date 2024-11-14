Kahramanmaraş'ta orman yangını kontrol altına alındı
Kahramanmaraş’ın Ahır Dağı eteklerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, karadan ve havadan müdahale ile yangını kontrol altına alındı.
Yangına 20 arazöz, 10 su tankı, 10 ilk müdahale aracı ve bir helikopter ile müdahale edildi.
Henüz çıkış nedeni belirlemeyen yangın sonrası inceleme başlatıldı.
Etiketler: #kahramanmaraş #Yangın #orman yangını
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