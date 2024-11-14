Kahramanmaraş'ta orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş’ın Ahır Dağı eteklerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ta orman yangını kontrol altına alındı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 14:12

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, karadan ve havadan müdahale ile yangını kontrol altına alındı.

Yangına 20 arazöz, 10 su tankı, 10 ilk müdahale aracı ve bir helikopter ile müdahale edildi.

Henüz çıkış nedeni belirlemeyen yangın sonrası inceleme başlatıldı.


Etiketler: #kahramanmaraş #Yangın #orman yangını

İlgili Haberler

Düzce'de hareketli gece: İki katlı evde yangın paniği!

Düzce'de hareketli gece: İki katlı evde yangın paniği!
İzmir'de, yangında 5 kardeşin öldüğü mahallede sessizlik: Anne, akrabasının yanına yerleşti

İzmir'de, yangında 5 kardeşin öldüğü mahallede sessizlik: Anne, akrabasının yanına yerleşti
Son dakika... İstanbul'da metro yangını: İstasyon kapatıldı!

Son dakika... İstanbul'da metro yangını: İstasyon kapatıldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler