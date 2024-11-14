Son dakika... İstanbul'da metro yangını: İstasyon kapatıldı!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 08:13

Güncelleme: 14.11.2024 - 09:56

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu’nda bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanların yükselmesinin ardından yolcular dışarı çıkartıldı ve istasyon kapatıldı.

Yangın nedeniyle Yenikapı yönüne seferlerin geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan da seferlerle ilgili şu açıklama yapıldı:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır."