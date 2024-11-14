Son dakika... İstanbul'da metro yangını: İstasyon kapatıldı!
Son dakika haberi... Yenikapı metro istasyonunda nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu’nda bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanların yükselmesinin ardından yolcular dışarı çıkartıldı ve istasyon kapatıldı.
Yangın nedeniyle Yenikapı yönüne seferlerin geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Metro İstanbul'dan da seferlerle ilgili şu açıklama yapıldı:
"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır."
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) November 14, 2024
Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır. https://t.co/Go77zIEWOm
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