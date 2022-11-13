Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.D. yönetimindeki hafif ticari araç ile Mehmet Ö. idaresindeki otomobil, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu Çiğli mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerden Mehmet Ö. hayatını kaybetti.
Yaralanan diğer sürücü M.D, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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