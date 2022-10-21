Kahramanmaraş'ta bir kişi araçta ölü bulundu
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kişi, park halindeki araçta ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Afşin-Emirilyas Mahallesi bağlantı yolunda park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Sağlık ekiplerinin otomobilde hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Ömer Ün (38) olduğu tespit edildi.
Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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