Kahramanmaraş'ta bir kişi araçta ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kişi, park halindeki araçta ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
21 Ekim 2022 Cuma, 15:02
Kahramanmaraş'ta bir kişi araçta ölü bulundu
Abone Ol google-news

Afşin-Emirilyas Mahallesi bağlantı yolunda park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin otomobilde hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Ömer Ün (38) olduğu tespit edildi.

Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


kahramanmaraş araç ölü bulundu ölü Ölüm

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler