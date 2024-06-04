Kahramanmaraş’ta 'sahte para' operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda sahte paralar ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 04.06.2024 - 18:01
Kahramanmaraş’ta 'sahte para' operasyonu
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Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi parada sahtecilik suçu işleyenlere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar çerçevesinde piyasaya sürülmek üzere çevre illerden getirilen bin 800 sahte Türk Lirası, 1 sahte 100 Euro, 1 sahte 50 Euro, 1 sahte 20 Euro ele geçirildi.

Operasyonda, 50 gram metanfetamin ile 1 ekstazi hap da ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler V.A. ve C.A. hakkında adli işlem başlatıldı.


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