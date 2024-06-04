Kahramanmaraş’ta 'sahte para' operasyonu
Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda sahte paralar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi parada sahtecilik suçu işleyenlere yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar çerçevesinde piyasaya sürülmek üzere çevre illerden getirilen bin 800 sahte Türk Lirası, 1 sahte 100 Euro, 1 sahte 50 Euro, 1 sahte 20 Euro ele geçirildi.
Operasyonda, 50 gram metanfetamin ile 1 ekstazi hap da ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler V.A. ve C.A. hakkında adli işlem başlatıldı.
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