Ankara merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 38 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, '2015 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nda usulsüzlük yaptığı belirlenen 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, '2015 SPK Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'na yönelik soruşturma başlattı. Araştırmalarda, personel alım sınavının yazılı usulle yapıldığı, soruların sınav öncesi FETÖ/PDY'nin 'Çalışma Evleri'ne getirildiği belirlendi.
Ayrıca, soruların ByLock yazışma içeriklerinde genel olarak 'dua' kodlaması ile yer aldığı, dikkat çekmemek için soruların üniversite mezuniyet derecelerine göre dağıtıldığı tespit edildi.
Bu kapsamda, sınava giren kişilerin cevap kağıtlarına ilişkin 'Olağan Dışılık Raporu'nda adı geçen 18 şüpheli ile ByLock yazışma içerikleri incelenmesi sonucunda sınav sorularını verdiği tespit edilen 20 kişi olmak üzere toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde operasyon başlattı.
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