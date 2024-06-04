Son dakika... Gemlik Limanı'nda kokain operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gemlik Limanı'nda yapılan operasyonda 373 kilo kokain ele geçirildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2024 - 09:49
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güney Amerika'dan Türkiye'ye kokain sevkiyatı yapan çeteye yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-20” operasyonlarında 373 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.

Bursa'nın Gemlik Limanı'nda ele geçirilen kokain ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de zehir tacirlerine göz açtırılmayacağını" belirterek, "Güney Amerika’dan ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen 'Narkoçelik-20' operasyonlarında; 373 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı. 

 


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