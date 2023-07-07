Ardahan'da şap alarmı... Canlı hayvan pazarları ile tüm köyler karantinaya alındı!

Yayınlanma: 07.07.2023 - 17:50

Güncelleme: 07.07.2023 - 17:50

Ardahan Valiliği, kentte büyükbaş hayvanlarda görülen yeni tip şap hastalığı ve hayvan hareketlerinin durdurulmasına yönelik "Ardahan İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Toplantısı" yapıldığını açıkladı.

ÇOK HIZLI YAYILMA ÖZELLİĞİ GÖSTERİYOR

İlde görülen ve çok hızlı şekilde yayılma özelliği gösteren şap hastalığı ve İran kaynaklı yeni tip "SAT-2 virüsü" yayılımının azaltılması amacıyla il genelindeki tüm köy ve mahallelerin karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şap hastalığının aktif olarak devam ettiği yerlerde kordon, karantina, eğitim, tecrit ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasına, karantinaya alınan mihraklarda karantina tedbirlerine uyulup uyulmadığının kontrolünün sağlanmasına ve il genelinde kontrolsüz hayvan hareketlerinin önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetlerince denetim ve kontrol faaliyetlerinin artırılmasına, il genelindeki tüm hayvan pazar yerlerinin karantina süresince kapatılmasına karar verilmiştir."

Alınan tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında gerekli idari işlemlerin uygulanacağı belirtildi.