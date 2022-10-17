Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 kişi öldü
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan genç, hastanede yaşamını yitirdi.
Ahmet Karacabey Caddesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada, Cuma Ali T. (21) yaralandı.
11 KİŞİ GÖZALTINDA
Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Cuma Ali T, kurtarılamadı.
Kavgaya karıştığı belirlenen 11 zanlı gözaltına alındı, kavgada kullanıldığı tespit edilen 5 silaha el konuldu.
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