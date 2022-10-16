Starbucks'ta kavga: Masa ve sandalyeler havada uçuştu!

16 Ekim 2022 Pazar, 14:36

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir Starbucks şubesinde müşteriler birbirine girdi. Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu.

Kavga sırasında bir çalışan "Herkes dışarı lütfen, yavaş yavaş sakin olun" diyerek müşterilerden dışarı çıkmasını istedi. Çalışanlar müşterileri şubeden çıkarmaya çalışırken kavga eden iki grup birbirine saldalyeleri fırlatmaya devam etti.

BACAK BACAK ÜSTÜNE ATIP KAVGAYI İZLEDİ

O esnada cam kenarında oturan bir kişinin bacak bacak üstüne atarak kavgayı izlemeye devam etmesi dikkat çekti.

Kavga anları, sosyal medyada gündem oldu.