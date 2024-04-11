İstanbul'da bekçiye silahlı saldırı... Suç makinesi çıktı!

Yayınlanma: 11.04.2024 - 12:16

Güncelleme: 11.04.2024 - 12:19

İstanbul'un Avcılar ilçesinde Ambarlı Sahili'nde saat 04.00 sıralarında devriye atan mahalle bekçileri, durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu. Kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere direndi.

Şüpheli şahıslardan Emirhan B. (20) adlı şahıs yanındaki ruhsatsız tabancayı ateşledi. Silahın ateşlenmesiyle görevli bekçilerden Barış K. bacağından ve kasığından ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR!

Takviye ekiplerin gelmesiyle olaya karışan Emirhan B. ve yanındaki diğer şahıs gözaltına alındı. Bekçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Bekçiyi ağır yaralayan Emirhan B.’nin yapılan sorgulamasında suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Emirhan B.’nin 8 ayrı suç kaydında "kasten yaralama" ve "gasp" olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bekçilere direnen ve gözaltına alınan diğer şüphelinin ise, yine 50’ye yakın benzer olaylardan suç kaydı çıktı. Şahısların gözaltı işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.