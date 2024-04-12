Kahramanmaraş’ta Starbucks’a taşlı silahlı saldırı: 1 yaralı
Kahramanmaraş’ta Starbucks şubesine bir kişi tarafından önce pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 1 kişi yaralandı.
Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde bulunan alışveriş merkezindeki Starbucks adlı kafede taşlı, silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş’ta kimliği öğrenilemeyen bir kişi, müşterilerin bulunduğu sırada Starbucks kahve zinciri şubesinin önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanının camlarına ateş açtı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası büyük kargaşa meydana gelirken, insanların sağa sola kaçıştığı görüldü.
Olayda bir kişi silah saçmalarının isabet etmesiyle ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.
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