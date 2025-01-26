Kahramanmaraş’ta süt toplama kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta iki süt toplayıcısı arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası inceleme sürüyor.

Kahramanmaraş’ta süt toplama kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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İHA
Yayınlanma: 26.01.2025 - 14:37

Edinilen bilgiye göre, olay, Afşin İlçesi Kabaağaç Mahallesi’nde meydana geldi.

Süt toplayıcısı Emrah Çil (37) ile F.G. arasında önceden başlayan tartışma Kabaağaç Mahallesi’nde silahlı kavgaya dönüştü.

Şüpheli F.G, Emrah Çil’i silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Çil, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan F.G. isimli şahıs ise Jandarma ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı.


Etiketler: #kahramanmaraş #Cinayet

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