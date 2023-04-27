Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı

Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 27.04.2023 - 09:23
Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı
Abone Ol google-news

Adana'nın İmamoğlu ilçesi Adana-Aladağ yolu kavşağında meydana gelen olayda, tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yan yatan minibüste bulunan işçilerden 9’u yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.


Adana tarım işçileri işçiler Minibüs

İlgili Haberler

Fabrikada su kazanı patladı: 27 yaşındaki işçi Yusuf hayatını kaybetti

Fabrikada su kazanı patladı: 27 yaşındaki işçi Yusuf hayatını kaybetti
Amasra maden katliamının davası sürüyor: Sanık avukatı ölen işçiyi suçladı, mahkeme karıştı

Amasra maden katliamının davası sürüyor: Sanık avukatı ölen işçiyi suçladı, mahkeme karıştı
İşçiler 1 Mayıs öncesinde “Aydınlık yarınlar için haydi” sloganı ile buluştu

İşçiler 1 Mayıs öncesinde “Aydınlık yarınlar için haydi” sloganı ile buluştu

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler