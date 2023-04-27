Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı
Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2’si ağır 9 kişi yaralandı.
Adana'nın İmamoğlu ilçesi Adana-Aladağ yolu kavşağında meydana gelen olayda, tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yan yatan minibüste bulunan işçilerden 9’u yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.
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