Kahramanmaraş'ta TOKİ şantiyesinde iş durdu: 130 işçi mağdur oldu

01 Nisan 2022 Cuma, 17:42

Kahramanmaraş'ta TOKİ inşaat şantiyesinin ihalesini alan firmanın konkordato ilan etmesinin ardından işçiler mağdur oldu. 130 işçinin bulunduğu şantiyeye giden CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan, işçilerin derdini dinledi.

Bir işçi, “Düne kadar çalışıyorduk öğleden sonra da bir sıkıntı yok, herhangi bir aksilik yoktu. Şirkete ait bütün şantiyelerde konkordato ilan ettiler. İşi bırakıp koğuşlara gelin denildi. Yemekhane kapatıldı. Sabah kahvaltısı yapmak için hiç kimsenin cebinde para yok. Verecekleri para 15-20 gün sonra derdimize derman olmuyor” dedi.

Başka bir işçi ise şantiyeden ayrılmayacaklarını belirterek, “Kimse buradan çıkıp gitmeyecek, herkes hakkını alacak ondan sonra çıkıp gidecek kimse bizi kandırmazsın, ekmek vermediler ekmek. Ben burada kalacağım” diye konuştu.

CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan ise “Geçmiş olsun, zor bir durum Ramazan öncesi. Sizleri de anlıyoruz, sizin sesiniz olmaya da çalışacağım. Sayın vekilim genel başkan yardımcımız Ali Öztunç’la da görüşeceğim. Kendisi de ilgilerle görüşüp bize haber verecek” diye konuştu.