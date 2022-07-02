Kahramanmaraş'ta ekmek almaya giden çocuk vuruldu

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:44

Kahramanmaraş’ta 16 yaşındaki bir çocuk, ekmek almaya giderken kavga eden bir grubun silahı ateşlemesi ile iki bacağından vuruldu.

Alınan bilgilere göre, olay, Onikişubat ilçesi Mevlana Mahallesi 17 Sokakta meydana geldi. İddialara göre, kız erkek karışık bir grubun sokakta kavga ederken kullandığı silahtan çıkan saçmalar, ismi öğrenilemeyen ve o anda ekmek almaya giden 16 yaşındaki bir çocuğun iki bacağına isabet etti.

Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi Yörük Selim Ek Binasına götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın zanlıları polis ekiplerince aranıyor. Çevre sakinlerinden edinilen bilgilere göre, Mevlana mahallesi 21 sokaktaki kavga ve yaralama olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.