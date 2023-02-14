Kahramanmaraş'ta yeni bir hayat belirtisi tespit edildi!
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde enkaz altından yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi. Ekipler yeni bir cana ulaşmak ve yeniden umutları yeşertmek için çalışmalarına başladı. Ekiplerin hummalı çalışması devam ederken enkaz altında 4 kişinin olduğu aktarıldı.
'Yüzyılın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ilde ciddi bir yıkıma neden oldu.
4 KİŞİDEN HAYAT BELİRTİSİ TESPİT EDİLDİ!
Ekipler deprem sonrasında yeni bir cana ulaşmak için aralıksız çalışmalarına devam etti. Deprem afetinin 9. gününde Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Malik Ejder Caddesi’nde bulunan 7 katlı Melike Hanım Apartmanı’nda ekipler 4 kişiden hayat belirtisi tespit etti.
Binanın enkazı altında 6. katında yaşan 8 yaşındaki Cansu ve 30 yaşındaki anne Tuğçe Boyraz ile 2 Suriyeli vatandaşın ısısına ulaşıldığı belirtildi. Bu gelişme umutları yeşertirken ekipler hemen bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Öte yandan enkaz altında 4 kişinin ısısının alındığı aktarıldı.
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