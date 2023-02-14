Kahramanmaraş'ta yeni bir hayat belirtisi tespit edildi!

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 23:46

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 23:46

'Yüzyılın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ilde ciddi bir yıkıma neden oldu.

4 KİŞİDEN HAYAT BELİRTİSİ TESPİT EDİLDİ!

Ekipler deprem sonrasında yeni bir cana ulaşmak için aralıksız çalışmalarına devam etti. Deprem afetinin 9. gününde Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Malik Ejder Caddesi’nde bulunan 7 katlı Melike Hanım Apartmanı’nda ekipler 4 kişiden hayat belirtisi tespit etti.

Binanın enkazı altında 6. katında yaşan 8 yaşındaki Cansu ve 30 yaşındaki anne Tuğçe Boyraz ile 2 Suriyeli vatandaşın ısısına ulaşıldığı belirtildi. Bu gelişme umutları yeşertirken ekipler hemen bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Öte yandan enkaz altında 4 kişinin ısısının alındığı aktarıldı.



