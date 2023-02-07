Kahramanmaraş’ta yıkım havadan görüntülendi

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 11:53

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 12:54

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Bir yandan ekipler ve gönüllüler, diğer yandan enkaz altındaki yurttaşların yakınları zamanla yarışıyor.

Kurtarma çalışmaları, enkaz altından gelen sesin olduğu bölgelere yoğunlaşırken, il merkezindeki yıkım dron ile havadan görüntülendi.