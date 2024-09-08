Kahramanmaraş’ta feci kaza: İki sözleşmeli er hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki sözleşmeli er hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta feci kaza: İki sözleşmeli er hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 08.09.2024 - 17:16

Edinilen bilgiye göre kaza Kahramanmaraş-Göksun karayolu Değirmendere mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre karayolunda 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu kayseri yönüne giden otomobildeki sözleşmeli erlerden B.P. olay yerinde, B.S. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza sonrası jandarma inceleme başlattı.


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