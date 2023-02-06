Kahramanmaraş'taki 7.4 büyüklüğünde depremin ardından 10 ilde büyük yıkım! İşte İl il deprem bölgesindeki son durum...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki 10 ilde de büyük yıkımın yaşandığı depreme ilişkin son durumu aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı lk belirlemelere göre toplam 284 kişinin yaşamını yitirdiğini 2 bin 323 kişinin de yaralandığını söyledi. İşte il il deprem bölgesindeki son durum...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da büyük yıkıma neden oldu.
Deprem AFAD tarafından 7.4 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Gaziantep / Şehitkamil, büyüklüğünün 7.5 olduğunu duyurdu.
En büyüğü 6.6 olmak üzere 50 artçı deprem meydan geldi. Depremin meydana geldiği 10 ilde de okullar 1 hafta tatil edildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesindeki can kayıpları, yaralılar ve enkaza ilişkin son durumu açıkladı.
Oktay ilk belirlemelere göre toplam 284 yurttaşın yaşamını yitirdiğini ve yaralı sayısının 2 bin 323 olduğu bildirdi.
İşte deprem bölgesinden il il son durum...
Gaziantep: 80 kişi öldü. 600 yaralı var. 581 bina yıkıldı.
Kahramanmaraş: 70 ölü, 200 yaralı var. 300 bina yıkıldı.
Malatya: 47 ölü, 550 yaralı var. 300 bina yıkıldı.
Diyarbakır: 14 kişi öldü, 224 kişi yaralandı. 20 bina yıkıldı.
Adana: 10 kişi öldü, 118 kişi yaralandı. 16 bina yıkıldı.
Osmaniye: 20 kişi öldü, 200 kişi yaralandı. 83 bina yıkıldı.
Şanlıurfa: 18 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi yaralandı. 60 bina yıkıldı.
Adıyaman: 13 kişi hayatını kaybetti, 22 yaralı var. 100 bina yıkıldı.
Hatay: 4 kişi öldü, yedi yaralı var. 200 bina yıkıldı.
Kilis:4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. 50 bina yıkıldı.
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