Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Tsunami iddialarını AFAD yalanladı

AFAD, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra Doğu Akdeniz’de tsunami tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 15:10
Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Tsunami iddialarını AFAD yalanladı
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Kahramanmaraş'ta Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra Doğu Akdeniz’de tsunami olabileceği iddiaları ortaya atıldı.

İddialar üzerine AFAD, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.


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