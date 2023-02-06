Kahramanmaraş'taki depremin ardından Adana'da son durum

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 08:21

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 11:22

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de yıkıcı oldu. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan depremin ardından Adana, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de pek çok bina yıkıldı. Yaklaşık 30 saniye süren depreme ilişkin yetkililer çok sayıda can kaybı olduğunu bildiriyor.

06.50

Depremde Adana merkez ve ilçelerinde bazı yapıların yıkıldığı, çok sayıda binanın da hasar gördüğü bildirildi. Ekiplerin şehir genelindeki enkazlar da kurtarma çalışması yaptığı kaydedildi.

Deprem nedeniyle Adana merkez ve ilçelerinde bazı yapıların yıkıldığı, birçoğunun da hasar gördüğü bildirildi.

Merkez ilçelerde ekipler kurtarma çalışması yaparken, Tufanbeyli ilçesinde de bir binanın yıkıldığı bilgisi geldi.

Tüm ekiplerin seferber edildiği Adana'da en kazlardan kurtarma çalışması yapıldığı kaydedildi.

TUFANBEYLİ'DE 2 KATLI BİNA YIKILDI

06.57

Deprem nedeniyle Adana merkez ve ilçelerinde bazı yapıların yıkıldığı, birçoğunun da hasar gördüğü bildirildi.

Tufanbeyli İlçesinde İstiklal Mahallesinde 2 katlı bir bina yıkıldı. İçeride bulunan 5 kişi kurtarıldı.

İçerde olduğu tespit edilen yaşlı bir kişiyi kurtarmak için ekiplerin çalışma yaptığı bildirildi.

14 KATLI BİNA ÇÖKTÜ

07.12

Sabaha karşı meydana gelen depremde Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesinde 14 katlı 3 bloklu sitenin bir bloğu tamamen çöktü. Diğer bloklara ise hiçbir şey olmadı.

Binanın çökmesiyle birlikte AFAD ve belediye ekipleri olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı.

Yapılan çalışmada enkazdan bir çocuk ve yaşlı bir kadın sağ olarak çıkarıldı.

KOZAN'DA CAN KAYBI YOK

07.30

Adana’nın Kozan ilçesinde de etkili olan depremin ardından Kozan kaymakamlığı ve belediye ekipleri yurttaşları evlerde bulunmaması ve pazar yeri ve kapalı spor salonunda toplanmaları noktasında peş peşe anonslarla uyarıyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Adana ile ilçelerinde de hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede üstün sokakta bir binanın kolonları yola döküldü. Can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

AFAD SON RAKAMLARI PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremde hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayısını açıkladı. AFAD'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 440 vatandaşımız yaralanmıştır."

-08.18

Adana'da meydana gelen depremde çöken 14 katlı binadan geriye acı tablo kaldı.

Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yurttaşlar da yardımcı oluyor.

Enkazdan bir kişi sağ çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.

BAŞKAN KARALAR'DAN AÇIKLAMA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şimdiye kadar enkaz altından 10 yaralının çıkartıldığını belirtti ve 15 yaşındaki bir çocuğun ölü olarak çıkarıldığını açıkladı.

Karalar şu ifadeleri kullandı:

"15 bina kağıt gibi yıkılmış, geceden beri çalışıyoruz. Şu ana kadar 10 yurttaşımız hayatını kaybetti. 90 üzerinde yaralı çıkardık. Çalışmalar sürüyor. Şiddetli bir deprem yaşadık. Tüm ülkemize, halkımıza geçmiş olsun."

'10 ÖLÜ, 118 YARALI!'

-10.00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, meydana gelen depremin ardından Adana'da 10 ölü, 118 yaralı ve 16 yıkılan bina olduğu bilgisini paylaştı.