Son dakika... Kahramanmaraş depreminin ardından MSB'den açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye'de bulunan birliklerin depremden etkilendiğini ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gene 7.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerimiz etkilenmiştir. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Millî Savunma Bakanlığı’nda deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlerine başlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır" denildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye hareket ettiği belirtildi.
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