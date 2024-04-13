Kahramanmaraş’taki Starbucks saldırısında yeni gelişme: 4 gözaltı

Kahramanmaraş’ta Starbucks şubesine pompalı tüfek ve taşla yapılan saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2'si 18 yaşından küçük 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 16:32
Kahramanmaraş’taki Starbucks saldırısında yeni gelişme: 4 gözaltı
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Şazibey Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin zemin katındaki Starbucks şubesine dün akşam saatlerinde, 1'i maskeli 4 kişi önce pompalı tüfekle ateş açtı, ardından da taşladı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda işyerinin camları kırılırken, saldırganlar da kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada saldırganların kimliklerini tespit etti.

Adresleri belirlenen 4 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı. 2'si 18 yaşından küçük olan 4 kişinin herhangi bir örgüt bağlantısı tespit edilemezken, 2'sinin yağma, gasp, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi 42 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Saldırganlarının sorgularında Starbucks'ın Gazze’de soykırım yapan İsrail’e destek olması nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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