Kahve Dünyası’ndan 5 Aralık’a Özel Ücretsiz Türk Kahvesi İkramı

Kahve Dünyası, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında tüm mağazalarında ziyaretçilerine ücretsiz Türk kahvesi ikram ediyor. Marka, bu özel gün çerçevesinde bugüne kadar 3 milyonun üzerinde fincan Türk kahvesi ikram ederek geleneksel Türk kahvesi kültürünün yaşatılmasına ve yaygınlaşmasına katkı sağladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk kahvesinin asırlık mirasını geniş kitlelerle buluşturmayı hedefleyen Kahve Dünyası, “Kahveler Bizden” diyerek 5 Aralık’ı kahve severlerle birlikte kutluyor. Türkiye genelinde 300’ü aşkın mağazası ve 1000’e yakın satış noktası ile hizmet veren marka, Dünya Türk Kahvesi Günü’nde geçmişten gelen bu lezzet geleneğini ücretsiz ikramlarla taçlandırıyor.

Farklı damak tatlarına hitap eden çekim seçenekleri ve geleneksel sunumuyla Türk kahvesini kültürel bir deneyime dönüştüren Kahve Dünyası, yıllardır sürdürdüğü ikram geleneği sayesinde milyonlarca misafire Türk kahvesinin kendine has kokusu ve tadını ulaştırdı. Marka, bu yıl da yüz binlerce kahve severi mağazalarında misafir etmeyi planlıyor.

Türk kahvesi, 2013 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dahil edilmesinin ardından her yıl 5 Aralık’ta Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor. Kahve Dünyası, bu özel günde mağazalarına gelen herkesi ücretsiz Türk kahvesi keyfine davet ediyor.

KAHVE DÜNYASI HAKKINDA

Kuruluş temelleri 40 yıl öncesine dayanan Altınmarka Grubu, çikolata, tüketim ürünleri ve perakende alanlarında faaliyet gösteriyor. Altınmarka Perakende'nin bir üyesi olan Kahve Dünyası, ilk mağazasını İstanbul Eminönü’nde açarak kısa sürede Türkiye’nin coğrafi olarak en geniş yayılıma sahip kahve ve çikolata zinciri konumuna ulaştı. Türkiye’de 300’ü aşkın mağaza ve 1.000’e yakın satış noktası, yurt dışında ise 14 mağaza ile hizmet veren marka, günlük 100 bini aşkın misafire ulaşarak kalite standartlarını doğrudan işlettiği mağazalarla güvence altına alıyor.

Kahve, çikolata, dondurma, unlu mamuller ve fit lezzetler dahil bini aşkın ürün çeşidini tüketicilere sunan Kahve Dünyası, “Hepimizin Ortak Noktası” söylemiyle toplumsal katkı projelerini budunyahepimizin.org platformunda bir araya getiriyor.