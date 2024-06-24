Kahve sırası kavgası karakolda bitti

Yayınlanma: 24.06.2024 - 10:53

Güncelleme: 24.06.2024 - 10:55

Beyoğlu’nda bulunan bir AVM’de edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde zincir kahve dükkanından kahve almak isteyen Nursena A. ve kardeşi Aysima A. sıra beklemeye başladı. Kız kardeşler yaklaşık 15 dakika boyunca siparişlerini hazırlanmasını beklediği esnada Çağla H. erkek arkadaşı Abdurrahman G. ile sipariş vermeye geldi. Siparişi sonra veren Çağla H. önce siparişi alınca, kız kardeşler durumdan rahatsız olarak çalışanı uyardı.



Bunu duyan Çağla H., Aysima A.’ya "Kes sesini, benim siparişim, sen ne karışıyorsun" diyerek bağırdı. Bunun üzerine Aysima A., Çağla H.’ye kendisiyle muhatap olmadığını tepkisini baristaya gösterdiğini söyledi. Baristada sırayı karıştığını söyleyince Çağla H. siparişini alarak erkek arkadaşıyla dışarıya çıktı. Ancak bir süre sonra öfkeden deliye dönen Çağla H., koşarak yanlarına geldiği kız kardeşlere saldırdı. Aysima A.’nın başörtüsünü tutan Çağla H. "kapalı o..." diyerek küfretti. Hakaretle de yetinmeyen Çağla H. Akbay’ın başörtüsünü de açıp saldırmaya devam eden ortalık karıştı. Çağla H.’nin erkek arkadaşının ve çalışanların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Çağla H. uzaklaşırken, Aysima A. ise koltuğa oturup ağladı. O dehşet anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.



Olayın ardından kız kardeşlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı timler, AVM’den uzaklaşan Çağla H.‘yi gözaltına aldı. Kadının, kız kardeşlerden şikayetçi olması üzerine Çağla H,, Aysima A. ve Nursena A. emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan ve birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenilen taraflar, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.



Saldırıya uğrayan Aysima A., “Ben Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Saat 18.30 sıralarında ablam Nursena Akbay ile AVM’de kahve dükkanına giderek sıra beklemeye başladık. Sıra bize geldiğinde siparişlerimizi verdik ve kahvelerin çıkacağı bölüme yöneldik. Burada bir süre beklemeye devam ettik ancak beklediğimiz süre içerisinde bizden daha sonra sipariş veren ve aynı içecek siparişi verenlerin kahvelerini bizden önce aldıklarını gördü. Ben bu sebeple baristaya bizden sonraki siparişleri neden veriyorsunuz yaptığınız kahveler bizim siparişimizdi dedim. Daha sonra barista da bana cevaben ’Evet kusura bakmayın ben sizi atladım sizinle ilgileneceğim’ dediği esnada Çağla isimli şahıs bana bağırarak ’Sen ne karışıyorsun, benim siparişim, kes sesini’ dedi. Ben de kendisine cevaben ’Ben barista ile konuşuyorum, seninle muhatap olmadım bile’ dedim” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

BAŞÖRTÜ İDDİASI

Aysima A. ifadesinin devamında, “Sonrasında yanımda bulunan ablam da Çağla’ya ’Biz barista ile konuştuk sana bir şey söylemedik’ dedikten sonra Çağla isimli şahıs sinirlenerek ablamın üzerine yürüdü ve ablamı itti ve vurmaya başladı. Çağla isimli şahıs ablamı itekleyip vurduktan sonra gitti. İşletmeden çıkacağı esnada sinirlenip geri geldi ve benim üzerime yürüdü. Benim üzerime yürüdüğü esnada bana ’Sen kapalı o...’ demeye başladı, şahıs üzerime yürümeye devam etti ve benim başörtümü açtı. Sonrasında yumruğuyla vücudumun çeşitli yerlerine vurmaya başladı. Sonrasında bizi tekrar çevredeki şahıslar ayırdı ve Çağla isimli şahıs nasıl dayağı yedin ama diye bağırarak işletmeden çıktı" dedi.



Aysima A.’nın ablası Nursena A. ise ifadesinde, “Önce sipariş vermelerine rağmen daha sonra sipariş alanların olduğunu çalışana bildirdik. Çağla H. yanımda bulunan Aysima A.’ya ’Kes sesini, benim siparişim, sen ne karışıyorsun’ dedi. Ben de Çağla isimli şahsa ben garsona söylüyorum demem üzerine Çağla isimli şahıs benim sol omzumdan iterek ’ne karışıyorsun?’ dedi. Daha sonra Çağla isimli şahıs siparişlerini alıp yanımızdan ayrıldı ve birden geri dönerek kardeşim Aysima A.’ya saldırdı ve başörtüsünü tutarak ’Kapalı o...’ dedi. Çağla isimli şahıs kardeşime saldırıp vurmaya çalıştı ve kardeşimin başörtüsünü açtı" ifadelerini kullandı.