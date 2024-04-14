Kahvehane cinayeti şüphelisi tutuklandı

Yayınlanma: 14.04.2024 - 12:20

Güncelleme: 14.04.2024 - 12:36

Devrekani’de Kurt Şeyh Mahallesi Demirciler Caddesi üzerinde 13 Nisan Cumartesi günü bir kıraathanede, aralarında daha öncesinden kız isteme mevzusundan dolayı husumet bulunan Murat K., Muzaffer Üstüner ile yeğeni Adem Üstüner’in yanına gelerek tabanca ile kurşun yağdırdı.

Kurşunların hedefi olan Muzaffer Üstüner ve yeğeni Adem Üstüner, olay yerinde hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Murat K. ise, Devrekani İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Murat K., tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.