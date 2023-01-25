Kahvehane önünde tüfekle ateş açtılar: 2 yaralı
Bursa’da Ö.G. (23) ile O.G. (21), husumetli oldukları Hamdi Adıyaman’a (52), kahvehane önünde oturduğunu görünce otomobilden av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Adıyaman ile yanında bulunan Bekir Aydın (53) yaralandı.
Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi’nde, pazartesi akşamı plakasız otomobilden, kahvehanenin önünde oturan Hamdi Adıyaman’a av tüfeğiyle ateş açıldı. Adıyaman ile bu sırada yakınında bulunan Bekir Aydın, saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.
ATEŞ AÇIP KAÇTILAR
Adıyaman ile Aydın, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı. Muhtar adayı Hamdi Adıyaman’ın vurulduğunu duyan yakınları, olay yerine gelirken, bölgeye jandarma özel harekat (JÖH) timi de sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemi alındı, yaralılar ise ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin Ö.G. ve O.G. olduğunu belirledi. Şüpheliler, Ulus Mahallesi Hergele Meydanı mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, ‘kasten yaralama’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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