Kahvehanede otururken tabancayla vurulmuştu... Kurtarılamadı!

Yayınlanma: 03.10.2023 - 17:45

Güncelleme: 03.10.2023 - 17:45

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Çınarönü Mahallesi Aydın Caddesi'nde bir kahvehanede arkadaşlarıyla oturan Ümit Er'e (57), bir şüpheli, çit tellerin dışından 2 el ateş ederek kaçtı.

Er, göğsünden yaralanırken ihbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Er, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

