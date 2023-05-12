Muğla'da kahvehanede çıkan kavgada AKP temsilcisi bıçaklandı

Yayınlanma: 12.05.2023 - 22:10

Güncelleme: 12.05.2023 - 22:44

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında Köyceğiz ilçesine getirildi. Tanıtım programı sonrası yakındaki bir kahvehanede, AKP Döğüşbelen mahalle temsilcisi Metin Şahin ile Y.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.B, Metin Şahin'i bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şahin, Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.B. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayın ardından AKP Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve AKP İlçe Başkanı Mehmet İlhan, Şahin'i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milletvekili Gökcan, olayın son derece üzücü olduğunu, kınadıklarını ve takipçisi olacaklarını söyledi.

AKP Muğla İl Başkanı Gültekin Akça da Şahin ile telefonla görüştüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.