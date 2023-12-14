Husumetlilerine saldırıp, sosyal medyadan canlı yayın yaptı!

Çorum'da bir kişi, husumetli olduğu 2 kişiye araçtan pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Saldırının ardından sosyal medya hesabından canlı yayın yapan zanlı yakalandı.

AA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 09:51
Husumetlilerine saldırıp, sosyal medyadan canlı yayın yaptı!
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Çorum'da Serhat T. adlı kişi, aralarında husumet bulunan Emre Y. ve Ali Ö.'ye Ata Caddesi'nde kaldırımda yürüdükleri sırada içinde bulunduğu araçtan pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan Emre Y. ve Ali Ö., sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Saldırıdan hemen sonra sosyal medya hesabından olayda kullandığı pompalı tüfekle canlı yayın yapan saldırgan ise, Çorum-Ankara kara yolundaki jandarma uygulama noktasında yakalandı.


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