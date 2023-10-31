Kahvehaneden televizyon çalan şahıs tutuklandı

Samsun’da kahvehaneden, televizyon, uydu cihazı ve kumanda çalan kişi polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 14:46
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Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Saadet Caddesi’nde edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kahvehaneye giren D.G. (45) televizyon, uyudu cihazı ve 2 adet kumandayı çaldı.

Olay sonrası polise haber verildi. Gazi Polis Merkezi ekipleri, olayla ilgili D.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen D.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


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