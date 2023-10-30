Bağcılar'da 'hayalet ekran' hırsızlığı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 10:59

Güncelleme: 30.10.2023 - 11:45

Bağcılar'da 26 Ekim Perşembe günü saat 07.30 sıralarında bir sanayi sitesindeki işletmenin önüne gelen 3 şüpheli, gözlerine kestirdikleri otomobilin camını kırarak dakikalar içinde hayalet ekranını söktü.

Hayalet ekranı alarak olay yerinden uzaklaşan şüpheliler, kayıplara karıştı. Aracını güvende tutmak için evinin önüne park etmek yerine iş yerinin önüne park eden Zeki Türker ise sabah işe geldiğinde otomobilinin hayalet ekranının çalındığını fark etti.

Türker'in şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracı ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek çalışma başlattı. Servise giden Türker, otomobilinin masrafını 90 bin lira civarında olduğunu öğrendi.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"ACABA BİR GÜN BİZİM DE BAŞIMIZA GELİR Mİ"

Araç sahibi Zeki Türker, "Severek, heves ederek aldık aracımızı. Haberlerde izlediğimizde, hayalet ekran, navigasyon, NBT gibi çalınmaları görüyoruz. Bunları duyduğumuzda midemiz bulanmaya başladı. 'Acaba bir gün bizim de başımıza gelir mi?' diyorduk. Aracımızı dükkanımızın önüne park edip eve gittim. Kuşkudan evin önüne de götüremiyoruz, böyle bir psikolojiye büründük. Sabah geldiğimizde aracımızın camını kırmışlar, içeriyi dağıtmışlar. Temiz bir işçilik yerine, kırıp dökmeyi tercih etmişler. Göstergemizi, NBT'mizi çalmışlar. Finalde, servise gittiğimizde, yüksek meblağlarda bir masraf çıktı. Biz heves edip bir araç aldıktan sonra birileri bunu çalacak mı? Her dakika bu korkuyla mı yaşayacağız? Yoksa bu işin peşine biz mi düşelim? Çalınan malı kendi paramızla satın mı alacağız?" diye konuştu.

"ÇIKMA ÜRÜN KESİNLİKLE TAKILMAMASI GEREKİYOR"

Oto serviste usta olan İsmail Şin, "Böyle sorunlarla çok sık karşılaşıyoruz, büyük meblağlar vererek böyle bir araç alıyorlar. Günde aynı markadan 10-15 araç geliyor, bunların 5-6'sında aynı sorunla karşılaşıyoruz. İnsanlar yemek yemeye giderken, evinde, otoparkında, kapalı açık hiç fark etmeden hep böyle sorunlarla karşılaşıyorlar. Ekran, gösterge bunlara dadanmışlar. Müşteri araçlarıyla teste çıktığımda bile, bir yere bıraktığımda tereddütte kalıyorum. Hırsızlar, 2-3 dakika içinde camı patlatıyor ve malzemeyi alıyorlar. Bu göstergelerin piyasa değeri 80-100 bin lira gibi bir rakam. Ama bunu çalanlar, 10 bin 20 bin lira gibi bir rakama çıkma, ikinci el olarak satıyorlar. Benim tercihim şöyle, bu ürünleri kesinlikle çıkma almamak. Bir başkasının aracından çalınanı bir başkası alıyor. Bunu tamamen orijinal, sıfır kutulu olarak almak lazım. Senin malını adam alıyor, bana satıyor. Benim malımı da alıyor başkasına satıyor. Bunun önüne böyle geçilebilir. Çıkma ürün kesinlikle takılmaması gerekiyor. Aracın camını kırıyorlar, kapı kolunu kırıyorlar. Ekran dışında da 30-40 bin lira da böyle zarar bırakıyorlar. Toplamda 80-100 bin lira gibi bir zarar bırakıyorlar" dedi.