Kahvehaneye 'kumar' baskını: İşletme sahibi hakkında işlem başlatıldı
Kastamonu’nun Cide ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde bir kahvehanede kumar oynandığı tespit edildi. Olayla ilgili 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, umuma açık alanlarda denetimlerini sürdürdü.
Yapılan kontroller sırasında bir kahvehanede kumar oynandığını belirleyen ekipler, masa üzerindeki bir miktar paraya el koydu.
5 KİŞİYE İŞLEM
Kumar oynadığı tespit edilen 5 kişi hakkında idari işlem uygulanırken, işletme sahibi hakkında da yasal süreç başlatıldı.
Etiketler: #kastamonu
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