Kahvehaneye 'kumar' baskını: İşletme sahibi hakkında işlem başlatıldı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde bir kahvehanede kumar oynandığı tespit edildi. Olayla ilgili 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kahvehaneye 'kumar' baskını: İşletme sahibi hakkında işlem başlatıldı
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İHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 17:44

Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, umuma açık alanlarda denetimlerini sürdürdü.

Yapılan kontroller sırasında bir kahvehanede kumar oynandığını belirleyen ekipler, masa üzerindeki bir miktar paraya el koydu.

5 KİŞİYE İŞLEM

Kumar oynadığı tespit edilen 5 kişi hakkında idari işlem uygulanırken, işletme sahibi hakkında da yasal süreç başlatıldı.


Etiketler: #kastamonu

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