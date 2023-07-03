Kaldırıma park eden 9 araca ceza

Yayınlanma: 03.07.2023 - 16:22

Güncelleme: 03.07.2023 - 16:22

Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, 5 noktada kaldırıma park ederek yaya güvenliğini tehlikeye sokan 9 araca yaklaşık 4 bin TL cezai işlem uyguladı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü; yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde, bulvar ve sokak aralarında yayalar için tehlike arz eden kaldırım üzerine araç park edilmesi konusunda denetimlerini sıklaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte şehir merkezinde 5 noktada kural dışı davranarak kaldırıma park eden araçlar denetlendi.

Süleyman Kuyumcu Caddesi, Mehmet Akif Caddesi, Namık Kemal Sokak, Rasim Betir Paşa Bulvarı ve Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan denetimlerde 9 aracın sürücüsüne polis ekipleri tarafından 3 bin 924 TL idari para cezası uygulandı.