Sahilde bulunan ceset, kayıp olarak aranan kişiye ait çıktı

İzmir'in Foça ilçesinde denizde bulunan cesedin Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kayıp ihbarı yapılan Kani Çavuş'a (64) ait olduğu tespit edildi. Çavuş'un cesedi, memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde toprağa verildi.

DHA
Yayınlanma: 20.07.2024 - 10:48
Sahilde bulunan ceset, kayıp olarak aranan kişiye ait çıktı
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Foça'da önceki gün öğle saatlerinde, Yenifoça sahilinde erkek cesedi görenlerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Foça Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan ceset, yapılan ortak incelemenin ardından Foça Devlet Hastanesi'ne, ardından da ölüm nedeni ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CESET KAYIP KİŞİYE AİT

Cesedin, 12 Temmuz'da Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinden balık tutmak için ayrılan ve kendisinden haber alınamayınca kayıp başvurusunda bulunulan Kani Çavuş'a ait olduğu belirlendi.

Tansiyon hastası olduğu öğrenilen Çavuş'un balık avı malzemeleri, giysileri ve gözlüğü de balık tuttuğu mevkide bulundu. Serinlemek için girdiği denizde beyin kanamasından öldüğü üzerinde durulan Çavuş'un cenazesi, dün Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.


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