Kaldırımda hareketsiz bulundu: Hayata döndürülemedi

Yayınlanma: 05.12.2023 - 10:06

Güncelleme: 05.12.2023 - 10:06

Olay, dün gece saatlerinde Ege Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Yusuf Aksoy, Ege Mahallesi’ne doğru yürüdüğü esnada bir anda yere yığıldı.

Bir süre sonra etraftakiler tarafından yerde hareketsiz şekilde bulunan Aksoy, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada doktorların yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan 30 yaşındaki Yusuf Aksoy hayatını kaybetti.

Yüzünde yara ve kızarıklıklar olduğu öğrenilen Aksoy’un darp edildiği ihtimali ve buna bağlı hayatını kaybettiği ihtimali üzerine durulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken Aksoy’un kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi.



