Trabzon’da vahşet... Evinin önünde vurulmuş halde bulundu!

Yayınlanma: 04.12.2023 - 18:35

Güncelleme: 04.12.2023 - 18:36

Trabzon’un Şalpazarı ilçesine bağlı Fidanbaşı Mahallesi'nde Perihan Dikbaş (62) adlı kadın, evinin önünde kafasından silahla vurulmuş halde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, Dikbaş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İki çocuk annesi kadının ölümü ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kadının çevreden atılan bir maganda kurşunu nedeniyle mi yoksa bir cinayete mi kurban gittiği ile ilgili inceleme sürüyor.