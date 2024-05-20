Kaldırımda yürürken darbedilen yurttaş yoğun bakıma kaldırıldı

Aksaray'da kaldırımda yürüyen Mehmet Vurgun (57), tanımadığı Görkem Ş. (20), tarafından darbedildi. Yumruk ve tekmelerle ağır yaralanan Vurgun hastaneye kaldırılırken, şüpheli Görkem Ş.,gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 14:29
Kaldırımda yürürken darbedilen yurttaş yoğun bakıma kaldırıldı
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Olay, saat 08.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Çalıştığı inşaata gitmek için kaldırımda yürüyen işçi Mehmet Vurgun’a tanımadığı Görkem Ş. arkasından yaklaşık yumrukla kafasına vurdu.

Görkem Ş., aldığı darbe ile yere düşen Vurgun’u darbetmeyi sürdürdü. Kanlar içinde kalıp yere yığılan Vurgun, baygınlık geçirdi. Durumu fark eden çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Görkem Ş.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Mehmet Vurgun ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vurgun'un durumunun ağır olduğu, yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE SALDIRMIŞ

Görkem Ş.’nin daha önce de tanımadığı bir kişiye saldırıp darbettiği öğrenildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Görkem Ş., kendini görüntüleyen basın mensuplarına zafer işareti yaptı.


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