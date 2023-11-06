Kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı

Adana’da kaldırımda yürürken motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Anıl A. (19), bacağından yaralandı. Caddedeki bir banka şubesine sığınan Anıl A., hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 15:01
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Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi’nde, saat 13.00 sıralarında kaldırımda yürüyen Anıl A., yanına yaklaşan motosikletli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Sağ bacağından yaralanan Anıl A., koşarak caddedeki bir banka şubesine sığındı.

Şüpheliler bir el daha ateş etti, kurşun şubenin camına isabet etti. 2 şüpheli motosikletle uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Anıl A., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 


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