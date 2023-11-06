Kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı

Yayınlanma: 06.11.2023 - 15:01

Güncelleme: 06.11.2023 - 15:18

Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi’nde, saat 13.00 sıralarında kaldırımda yürüyen Anıl A., yanına yaklaşan motosikletli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Sağ bacağından yaralanan Anıl A., koşarak caddedeki bir banka şubesine sığındı.

Şüpheliler bir el daha ateş etti, kurşun şubenin camına isabet etti. 2 şüpheli motosikletle uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Anıl A., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.