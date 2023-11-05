İsrail saldırısında Anadolu Ajansı kameramanının 4 çocuğu ve 3 kardeşi öldü
İsrail'in Gazze saldırısında Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Muhammed el-Alul'un 4 çocuğu ve 3 kardeşi hayatını kaybetti, eşi, 1 çocuğu, annesi ve babası yaralandı.
İsrail'in dün Gazze'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırısında AA kameramanı Alul'un evi tamamen yıkıldı.
Saldırıda AA için çalışan serbest kameraman Alul'un 4 çocuğu ve 3 kardeşi hayatını kaybederken, eşi, 1 çocuğu, annesi ile babası da yaralandı.
Alul'un eşinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.
İsrail'in dün Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El-Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 51 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirilmişti.
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