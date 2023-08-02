Kaldırımda yürüyen baba ile kızının üzerine beton parçaları düştü!
Konya'da kaldırımda yürürken üzerine binanın terasından beton parçaları düşen Mehmet C. ile kızı Almine Günay C. yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan baba ile kızının hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.
Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Meydan Mahallesi İnönü Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Mehmet C. (37) ile 4 yaşındaki kızı Almine Günay C.'nin üzerine 3 katlı binanın terasından beton parçaları düştü.
Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ile kızı, buradaki ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki başka bir hastaneye sevk edildi.
Mehmet C. ile kızının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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