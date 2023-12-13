Kadıköy'de denetimde ceza yiyen taksiciden polise tepki: 'En kolay cezayı bize yazıyorlar'

Yayınlanma: 13.12.2023 - 10:30

Güncelleme: 13.12.2023 - 10:40

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve şoförlerin ehliyetleri kontrol edildi.

Denetimler kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller de yapıldı.

3 taksi şoförüne kemer takmadığı için 436'şar liradan bin 308 lira, 5 taksi şoförüne muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan 4 bin 755 lira, belediyeden çalışma ruhsatı almadan yolcu taşıyan 2 taksi şoförüne 8 bin 128 lira, plakası monte edilmesi gereken yerin dışında takılı olan bir taksiciye 370 lira ve başka bir taksiciye ise bin 671 olmak üzere toplam 16 bin 232 lira ceza yazıldı.

POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ

Denetimde ön plakası takılı olmadığı için ceza yazılan taksi şoförü, "Şaka gibi. En kolay cezayı bize yazıyorlar zaten" diyerek polislere tepki gösterdi.

Aynı şoföre kısa süre sonra da denetim noktasına gelen yolcuyu seçerek aracına almadığı için 4 bin 64 lira ceza yazıldı ve 10 gün trafikten men edildi.