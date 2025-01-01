Kalem şeklinde suikast tabancası ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye görevi yapan polis ekibi, şüphe üzerine durdurup, üst araması yaptığı bir kişinin üzerinde 'suikast tabancası' olarak bilinen kalem şeklinde tabanca ele geçirdi.

Kalem şeklinde suikast tabancası ele geçirildi
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DHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 23:49

İlçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde gündüz saatlerinde devriye görevinde bulunan polis ekibi, şüphelendikleri A.E.S.’yi yol kenarında yürüdüğü sırada durdurdu.

A.E.S.'nin üst aramasını yapan polis, 'suikast tabancası' olarak bilinen kalem şekilde ve 7.65 mm çapında fişek alan tabanca ile silaha ait 4 adet dolu fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınıp, polis merkezine getirilen A.E.S.’nin daha önce de çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #suikast #Mersin

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