Kalp krizi geçiren çift, bir gün arayla hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yarım saat arayla kalp krizi geçiren Yaşar Cengiz (59) ile eşi Nursel Cengiz (56), tedavi gördükleri hastanede 1 gün arayla hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçiren çift, bir gün arayla hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 02.02.2025 - 12:19

İnegöl’de yaşayan Yaşar Cengiz, 18 Ocak’ta kalp krizi geçirdi.

Cengiz, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil Servis’te eşini bekleyen Nursel Cengiz de yarım saat sonra kalp krizi geçirip, aynı hastanede tedaviye alındı.

1 GÜN ARAYLA HAYATLARINI KAYBETTİLER

Yoğun bakımda tedavisi süren çiftten Yaşar Cengiz, 30 Ocak’ta hayatını kaybetti. Yaşar Cengiz'in cenazesi 31 Ocak’ta Turgutalp Camii’nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Aynı gün eşi Nursel Cengiz de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. 2 çocuk annesi Nursel Cengiz de dün kılınan cenaze namazının ardından, Kavaklaraltı Mezarlığı’nda eşinin mezarının yanına defnedildi.


Etiketler: #Bursa #kalp krizi

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