Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde görev başında kalp krizi geçiren polis memuru Olgun Sandalcı (39) hastanede hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 11:43

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Oğuz Sandalcı, dün görevi başındayken kalp krizi geçirdi. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sandalcı, kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Olgun Sandalcı’nın cenazesinin ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

 


Etiketler: #sakarya #polis #kalp krizi

İlgili Haberler

Kalp krizi ile benzerlik gösteriyor: Kırık kalp sendromu nedir? Belirtileri nelerdir?

Kalp krizi ile benzerlik gösteriyor: Kırık kalp sendromu nedir? Belirtileri nelerdir?
Kalp krizi geçiren Aydınlı astsubay hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren Aydınlı astsubay hayatını kaybetti
Seyir halinde kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Seyir halinde kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler