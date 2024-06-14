Muğla sınırında başlayan orman yangını Denizli’ye sıçradı
Denizli-Muğla il sınırındaki orman yangının ardından Çal ve Babadağ ilçelerinde de orman yangın meydana geldi.
Denizli’de Muğla il sınırında başlayıp Kale ilçesine sıçrayan orman yangının ardından yıldırım düşmesi sonucu Babadağ’da ve sonrasında ise Çal ilçelerinde olmak üzere iki orman yangını daha başladı.
Kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgarında etkisiyle alevler kısa sürede yayılırken, Çal’ın Dağmarmara Mahallesi’nde yerleşim yerine yakın noktada çıkan yangını kontrol altına almak için ekip ve vatandaşların müdahalesi sürüyor.
Kale ilçesindeki yangının Demircilr ve Köprübaşı mahallelerindeki yerleşim alanlarına yaklaştığı; Babadağ’ın Yeniköy Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangına ise müdahalede edilmesi için bölgeye ekip sevk edildiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tekin'den skandal savunma geldi
- 'Bildiklerimi anlatmaya hazırım'
- Erdoğan İspanyol gazeteciyi azarladı
- Ateş cinayetini çözen savcıya tenzili rütbe
- Tıp fakültesinde 'onur' sansürü
- Hasan Can Kaya'dan iddialara yanıt: İtibar suikasti var
- Koray Aydın'dan ikinci 'Akşener' çıkışı
- Dilan-Engin Polat davasında tahliye kararı!
- 'Kendini kurt zanneden çakallara...'
- Survivor All Star 2024 şampiyonu belli oldu