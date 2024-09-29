Kalp krizi geçiren sürücü ağaca çarparak durdu

Yayınlanma: 29.09.2024 - 16:11

Güncelleme: 29.09.2024 - 16:11

Kaza, 14.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Yaldız Sokak’ta gerçekleşti. 56 yaşındaki Adem Ufuk B.’nin kullandığı 42 BSC 94 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırımda bir ağaca çarptı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Adem Ufuk B.’ye yaptıkları ilk müdahalede kalp krizi geçirdiğini tespit etti.

İlk müdahalenin ardından, sürücü ambulansla Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı; burada tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

